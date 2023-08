Causio, visita Juve: gli abbracci con Allegri, Giuntoli e Manna

Franco Causio ha fatto visita all'Hotel dove alloggia la Juventus in vista della sfida di questa sera contro l'Udinese . Il 'Barone' così soprannominato sin dai tempi da calciatore ha salutato tutta la dirigenza bianconera: da Manna a Giuntoli fino all'abbraccio con Massimiliano Allegri . L'ex bandiera bianconera è poi rimasto a scambiare due parole con i diretti interessanti in attesa di vederli in campo alla Dacia Arena.

Una partita, quella tra Udinese e Juventus, che è vissuta con un mix di emozioni visto che il classe 1949 è un doppio ex della partita avendo militato per 13 anni (2 dal '66 al '68 e 11 dal 70' all'81) con la maglia della Vecchia Signora e poi quattro stagioni a Udine, dove vive attualmente ed è ospite di tanto in tanto nelle trasmissioni sportive.

Causio, visita Juve

Ad annunciare la visita di Franco Causio è stata la stessa Juventus con un video postato sui propri social e con la scritta: "Il Barone Causio è venuto a trovarci" accompagnata da un cuore e i colori bianco e nero. Un carissimo saluto con la dirigenza e un tuffo nel passato per tutti i tifosi e per l'ex giocatore della Vecchia Signora, con cui ha vinto ben 6 scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia entrando di fatto nella storia della società. In carriera vanta anche la vittoria della Coppa del Mondo nella cavalcata straordinaria del 1982.