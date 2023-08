Vlahovic 9 della Juve: gol all'Udinese, esultanza uguale a quella col Real

UDINE - Il tandem d'attacco lanciato da Max Allegri per l'esordio in campionato contro l'Udinese funziona alla perfezione: prima il vantaggio firmato da Chiesa, poi il raddoppio su rigore di Vlahovic per il raddoppio. Il duo si trova a meraviglia e nel giro di 20' riesce a segnare due reti che colpiscono duramente i friulani di Sottil, in comune per Chiesa e Vlahovic anche due festeggiamenti con messaggi chiari per tutto l'ambiente.