Juve, senti Chiesa: Con Vlahovic mi trovo. E nuove tattiche con Magnanelli

Ad aprire le danze dopo 2' alla Dacia Arena, prima delle reti di Vlahovic e Rabiot, il 7 bianconero che al termine della gara commenta così ai microfoni di Dazn: "Abbiamo fatto una grande partita, soprattutto per l'intensità del primo tempo. Dobbiamo giocare così, non chiuderci sempre dietro, questo è il calcio moderno. Oggi lo abbiamo dimostrato". Dopo la rete un'esultanza rabbiosa, ma Chiesa spiega: "Volevo fare la scivolata che non facevo da tempo, ma non ero polemico. Scherzavo con Pinsoglio e Perin in panchina, niente di polemico".

"Mi trovo bene con Vlahovic"

Un gol arrivato nella nuova posizione disegnata da Allegri per lui, Chiesa come seconda punta alle spalle di Vlahovic: "Mi trovo bene, non siamo fermi, ci muoviamo, è quello che ci chiede il mister anche da quando è arrivato Magnanelli. Proviamo molte cose. Mi trovo bene". E sugli obiettivi stagionali da raggiungere anche con nuove operazioni in entrata il 7 bianconero conclude: "Per il mercato dovete parlare col direttore. Come ha detto il mister l'obiettivo è arrivare in Champions, poi vedremo".