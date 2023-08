Cambiaso, il nuovo Juve che avanza: "Mi sento come al parco giochi"

L'esterno sinistro è stato anche l'autore dell'assist del gol del 3-0 firmato da Rabiot: "Per me essere qua è un grande privilegio. Sono contento, la tournèe è andata bene. Giocare con giocatori di questo livello è bello per chi arriva dal basso, sono come al parco giochi. Al Bologna giocavo da quarto e un pò più basso. Giocare da quinto mi porta ad attaccare, questa posizione mi porta a giocare più avanti. Con Chiesa mi trovo bene perchè posso venire anche in mezzo al campo. Il mister mi ha detto che oggi ho corso un pò troppo, devo gestirmi meglio e quindi posso sicuramente migliorare".

Cambiaso: "In Serie D non è stato facile"

A chiusura dell'intervento su Dazn, Cambiaso ha dichiarato: "Mi piace vedere Thomas con l'Arsenal, il City con Stones, vedere anche le mie partite, vedere i movimenti mi aiuta molto. Sto migliorando, posso fare ancora meglio, Cancelo è stato uno dei primi a fare questo. Bisogna sempre crederci, quando mi hanno mandato via dal Genoa mi sono ritrovato ad Albissola in Serie D e non è stato facile. Crederci e allenarsi più degli altri, il lavoro è l'uncia soluzione".