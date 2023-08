Solo Vlahovic-gol e lampi di Pogba: tutta qui la Juve?

TORINO - Altro che maxi Juventus... Una mezza Juventus. Che strappa il pari in casa in rimonta dopo aver lasciato il primo tempo a un Bologna schierato magistralmente da Thiago Motta, con un centrocampo che tra densità e intensità impedisce di innescare le armi: Cambiaso e Weah, piuttosto che Chiesa e Vlahovic. Allegri non riesce a cambiare ritmo e organizzazione e così solo nella ripresa vedrà il punticino in classifica grazie a Vlahovc che finalizza un’azione dei neo entrati Pogba e Iling. Davvero troppo poco questa Juventus che compie dieci passi indietro rispetto a Udine e stavolta non c’è nemmeno la scusa del caldo visto che a Torino si gioca sotto la pioggia e con 15 gradi in meno rispetto alla settimana. C’è qualcosa nella testa oltre che nell’organizzazione che non va e sarà utile risolverlo in fretta il problema.