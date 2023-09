Baldanzi, esame Juve e il futuro: il retroscena estivo e cosa pensa Giuntoli

Tommy stasera vuole prendersi la scena e incantare la Vecchia Signora. A suon di giocate di classe per sedurre definitivamente quella Juventus , che in realtà per lui ha già un debole . E tra l’altro i bianconeri sono pure in buona compagnia, visto che anche la Viola ha preso una sbandata per il fantasista classe 2003.

Ci riferiamo naturalmente a Tommaso Baldanzi, il gioiello più luminoso della cantera empolese diventato ormai il leader tecnico della squadra di Zanetti. Il fantasista quest’anno può esplodere definitivamente, candidandosi a essere il pezzo pregiato italiano del mercato 2024. D’altronde nelle scorse settimane sia la Juve sia la Fiorentina avevano già provato ad anticipare la concorrenza, bloccandolo in anticipo.

Baldanzi, Juve e Fiorentina stoppate

Niente da fare. Il presidente azzurro Fabrizio Corsi ha, immediatamente, respinto ogni tipo di avance. Il suo obiettivo resta, infatti, quello di venderlo l’estate prossima a peso d’oro. Baldanzi sarà appunto l’ennesima plusvalenza della gioielleria empolese. Ecco perché i 15 milioni che Giuntoli e Pradè potevano mettere sul piatto in queste settimane non potevano bastare. A Empoli sperano che il prezzo possa lievitare e magari raddoppiare da qui alla prossima stagione. Anche perché il talento e le giocate da campione non mancano affatto nel repertorio di Baldanzi, promosso ora in pianta stabile nella Nazionale Under 21 dal neo commissario tecnico Nunziata. Uno che lo conosce bene, visto che insieme sono arrivati secondi all’ultimo Mondiale Under 20. Manifestazione in cui Tommy ha incantato mezzo mondo con gol pesanti e skills da urlo. Tanto che più di un club straniero (Benfica e Nizza in particolare) si è informato sulla sua situazione. Il segnale di come Baldanzi abbia le stimmate del predestinato. La Juve lo tiene d’occhio e vanta rapporti eccellenti con l’Empoli come testimoniano le operazioni De Winter e Ranocchia concluse nelle ultime sessioni di mercato.