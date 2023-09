Pogba, come sta dopo l'infortunio in Empoli-Juve: il comunicato ufficiale

Sospiro di sollievo in casa Juventus per le condizioni di Paul Pogba, uscito acciaccato dalla gara di ieri sera contro l'Empoli. Il centrocampista francese è stato sottoposto a esami strumentali presso il JMedical che "hanno escluso lesioni muscolari ed evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra". Esami anche per Federico Gatti, che invece ha riportato una distorsione della caviglia sinistra. L'infortunio del difensore, recuprabile in pochi giorni, non desta preoccupazioni: il centrale contro la Lazio sarà sicuramente a disposizione di Allegri.