L’Avvocato, Platini, Bonini e Pizzolato

Il giorno dopo chiama Romeo Benetti , che lo ha marcato, e gli chiede la sua impressione. Le parole del coriaceo centrocampista lo affascinano: «Avvocato, è freddo, è tecnico, non è veloce ma pensa velocemente: sa sempre dove va il pallone e sa sempre dove farlo andare». Tardelli , ai microfoni del dopopartita, è meno entusiasta, snobbando Michel: «È bravo, ma non paragonatelo ancora a Cruijff». Tuttavia Platini ha ormai rapito la curiosità dell’Avvocato e la terrà in ostaggio per quattro anni. Lo segue, si informa, chiama il direttore dell’Équipe, il quotidiano sportivo francese, e si fa raccontare tutto di lui. È un comportamento tipico dell’Avvocato , l’uomo che ha concesso centinaia di interviste, ma ha quasi sempre fatto più domande lui. È il suo modo compulsivo di conoscere il mondo: fare domande, anzi fare domande a tutti quelli che, nella sua visione, potrebbero saperne più di lui e rubare loro quella conoscenza, facendola rapidamente sua. In Italia, nel 1978, c’è però il blocco degli stranieri. E quindi Platini resta un sogno proibito per Agnelli (cosa di per sé ancora più eccitante per la sua fantasia calcistica).

All’ottantunesimo minuto di Italia-Francia scocca la scintilla. È l’8 febbraio 1978, siamo allo stadio San Paolo di Napoli, Michel Platini si aggiusta la palla al limite dell’area per battere un calcio di punizione e inganna Dino Zoff con una traiettoria che aggira la barriera e poi piega verso l’interno per infilarsi in un angolo dove il portiere azzurro non riesce ad arrivare. Gianni Agnelli sta guardando la partita da casa e sobbalza: quel giocatore potrebbe essere un genio.

All’ottantunesimo minuto di Italia-Francia scocca la scintilla. È l’8 febbraio 1978, siamo allo stadio San Paolo di Napoli, Michel Platini si aggiusta la palla al limite dell’area per battere un calcio di punizione e inganna Dino Zoff con una traiettoria che aggira la barriera e poi piega verso l’interno per infilarsi in un angolo dove il portiere azzurro non riesce ad arrivare. Gianni Agnelli sta guardando la partita da casa e sobbalza: quel giocatore potrebbe essere un genio.

Brady: il centrocampista, con l’Arsenal, ha eliminato la Boniperti fa resistenza. La Juventus, e l’Avvocato lo sa bene, ha già preso il polacco Zibì Boniek, attaccante eclettico che gioca a ?ódz e per il quale ha impostato una trattativa di alta diplomazia geopolitica, appoggiandosi ai dirigenti della sede polacca della FIAT, perché, con la Cortina di Ferro, spostare un calciatore dall’Est Europa all’Italia è una questione che finisce sul tavolo dei governi (e si dice che, per Boniek, la Juventus tratti anche con Solidarnosc, il leggendario sindacato polacco). Ora, siccome i posti per gli stranieri sono due e l’acquisto di Boniek è cosa fatta, prendere anche Platini significa mandare via Brady, un gesto doloroso per Boniperti. Nel 1980, quando riaprono le frontiere, Platini ha vissuto una stagione meno brillante e Boniperti è molto più convinto di prendere: il centrocampista, con l’Arsenal, ha eliminato la Juventus dalla Coppa delle Coppe dell’anno precedente, e per Boniperti è il regista che serve a organizzare il gioco della Juventus. L’Avvocato approva, ma togliergli dalla testa Platini non è possibile, così nella primavera del 1982 torna alla carica. Stimola Boniperti su Platini, lo stuzzica in continuazione, lo porta a vederlo in Francia in una rocambolesca trasferta al Parco dei Principi con fuga dai giornalisti annessa.fa resistenza. La Juventus, e l’Avvocato lo sa bene, ha già preso il polacco Zibì Boniek, attaccante eclettico che gioca a ?ódz e per il quale ha impostato una trattativa di alta diplomazia geopolitica, appoggiandosi ai dirigenti della sede polacca della FIAT, perché, con la Cortina di Ferro, spostare un calciatore dall’Est Europa all’Italia è una questione che finisce sul tavolo dei governi (e si dice che, per Boniek, la Juventus tratti anche con Solidarnosc, il leggendario sindacato polacco). Ora, siccome i posti per gli stranieri sono due e l’acquisto diè cosa fatta, prendere anche Platini significa mandare via Brady, un gesto doloroso per Boniperti.

Alla fine, però, si deve convincere anche lui, intanto perché il volere dell’Avvocato, soprattutto se innamorato, si discute solo fino a un certo punto. Inoltre, dopo averlo visto un paio di volte, Boniperti deve ammettere che Platini è veramente un fenomeno e forse vale il sacrificio del buon Liam (che piangerà quando Boniperti gli comunicherà la decisione del club), il quale riceverà dall’Avvocato un orologio d’oro in segno di riconoscenza eterna della Juventus. La trattativa con il Saint-Étienne non è particolarmente complicata, né particolarmente onerosa, come l’Avvocato ricorderà con una delle sue leggendarie battute: «Platini l’abbiamo preso per un tozzo di pane. Poi abbiamo aggiunto sopra molto caviale, ma perché se lo meritava», facendo sorridere Michel. D’altronde, il bello del francese, per l’Avvocato, è che non si tratta solamente di un giocatore strepitoso, ma di un uomo intelligente e di grande spirito. La sintonia con Gianni Agnelli è immediata, e crescerà nel corso dei cinque meravigliosi anni di Le Roi (il re, come viene immediatamente soprannominato dai tifosi) a Torino.