Juve Women: dottoressa Salvai, complimenti!

Dalla foto che circola sui social s’intravede il titolo della tesi: « Il danno da vacanza rovinata ». E il tema, già posto così, pare interessante, nonché eternamente attuale. Chiamatela dottoressa, da oggi in poi: la pinerolese Cecilia Salvai si è laureata all’Università degli Studi di Verona in Economia e Commercio . Sorriso più che giustificato sul volto, eleganza innata, il difensore della Juventus Women per un giorno ha smesso i panni bianconeri per indossare l’abito distinto che serve in occasione di un evento così speciale.

Tesi e calcio

«Un traguardo tanto atteso, desiderato e raggiunto con ambizione e tenacia. “Investite su voi stessi”, le parole che mi rimarranno più impresse da questa giornata meravigliosa. Ad maiora»: così la colonna delle J-Women sul profilo personale. La Juventus si è subito complimentata con la sua giocatrice e le compagne di squadra, per un attimo, hanno potuto distrarsi dal grande obiettivo di questi giorni: superare il primo vero ostacolo in Champions League, l’Eintracht Francoforte, nella finale del mini-torneo superato il quale il passaggio al secondo turno di qualificazione sarebbe garantito. Dopo il 6-0 servito alle kazake dell’Okzhetpes, appuntamento a domenica 10 settembre alle 13. A casa delle tedesche, che hanno battuto le ceche dello Slovacko: niente male come avversario. Salvai? Presente, qualche ora dopo si è imbarcata per Francoforte, anche se non giocherà per via di un problemino alla schiena.