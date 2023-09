Kean, ritorno alle origini: "Ad Asti ho lasciato tanti ricordi"

Moise Kean è tornato nel suo passato. L'attaccante della Juventus è passato dove ha mosso i primi passi da calciatore all' Asti Calcio e ha partecipato alla presentazione della squadra in vista dell'imminente stagione in Serie D. Il centravanti bianconero è stato accolto da tantissimi applausi, soprattutto dei bambini presenti che vedono in lui una sorta di idolo per il percorso che ha fatto partendo appunto calcando i campi di provincia.

Kean è andato anche sul palco dove ha risposto a un paio di domande da parte dei presentatori: "E' una grande emozione esser tornato qui. Ho lasciato tanti bei ricordi qui su questo campo ed è bello vedere tanti ragazzi stasera alla presentazione" ha detto il classe 2000.

Kean, Asti calcio e una serata da ricordare

Ricordi e momenti passati. Chissà cosa gli è passato per la testa a Moise Kean nel tornare ad Asti, dove tutto è iniziato prima di fare il grande salto trai professionisti. In biancorosso l'attaccante ha tirato i primi calci prima di passare, nel 2007, al Torino e nel 2010 alla Juve.

Una serata da ricordare per tutta la società, ma anche per lo stesso calciatore che ha poi posato sul palco per le foto di rito con tutti i bambini presenti. L'Asti Calcio ha voluto anche omaggiarlo con una maglietta col suo nome e il numero 18, quello attuale in bianconero. La stessa società che poi l'ha ringraziato anche sui social: "Grazie Moise Kean per esser stato con noi". Una serata di festa e di sorrisi per un ritorno alle origini per l'attaccante.