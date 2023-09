Stadium Juve, la prima volta 12 anni fa: quel poker all'esordio col Parma

La prima volta di ogni esperienza non si scorda mai e per la storia della Juventus all'Allianz Stadium la prima volta ufficiale risale ad esattamente 12 anni fa. L'11 settembre 2011 (tre giorni dopo l'inaugurazione dell'allora Juventus Stadium) i bianconeri guidati da Antonio Conte affrontavano in casa il Parma, imponendosi con un netto 4-1 che avrebbe dato il via al primo dei nove scudetti consecutivi della Vecchia Signora. La formazione titolare dei bianconeri era composta da: Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, De Ceglie; Marchisio, Pirlo; Pepe, Matri, Del Piero, Giaccherini.