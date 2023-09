Pimenta, agente di Pogba: "Paul non ha voluto infrangere le regole antidoping"

"Attendiamo le contro-analisi e fino ad allora non possiamo dire nulla. La cosa certa è che Paul Pogba non ha mai voluto infrangere le regole ". È quanto afferma Rafaela Pimenta , agente del centrocampista francese della Juventus, dopo la notizia della positività al testosterone.

Pogba, il rapporto con Pimenta

Rafaela Pimenta, 'socia' del compianto Mino Raiola, cura gli interessi di Pogba dagli albori della sua carriera. Non a caso, lo stesso calciatore l'ha definita, in tempi non sospetti, "una seconda madre". I due sono stati in contatto per tutta la giornata e l'agente sta seguendo attentamente l'intera vicenda. Nessuno, però, all'interno dell'entourage del centrocampista francese, si è sbilanciato sull'accaduto, né sull'ipotesi che la sostanza dopante possa essere stata assunta involontariamente.