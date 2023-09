Miretti, primo gol con l'Italia U21. I tifosi: "Ora segna con la Juve!"

Quella di ieri è stata una serata da ricordare per Fabio Miretti . L' Italia U21 ha sconfitto per 0-2 la Turchia nella seconda gara per le qualificazioni ai prossimi Europei. Ad aprire le danze è stato proprio il centrocampista della Juventus , che ha sbloccato una partita che altrimenti si sarebbe potuta complicare parecchio. Un successo arrivato, tra l'altro, davanti al compagno bianconero Kenan Yildiz , fantasista della Turchia U21.

Primo gol con l'Italia U21 per Miretti

Per Miretti si tratta del primo gol con gli azzurri Under 21: dopo le reti siglate con l'Italia U16, U17 e U19, arriva anche la prima rete con la nazionale subito precedente a quella maggiore, guidata da alcune settimane dal commissario tecnico Carmine Nunziata. Una marcatura preziosa per lui e per gli azzurrini, che salgono così a quota 4 punti nel girone di qualificazione. Dopo il gol segnato, neanche la sua fidanzata è riuscita a trattenere l'emozione sui propri canali social. India Simoni ha infatti pubblicato una story su Instagram: il video della rete di Miretti, mentre guardava la partita al pc. In alto, la scritta "Per sempre", condita da applausi e cuori. Di Miretti ha fine gara ha parlato brevemente anche il ct Nunziata ("Fabio non lo scopro di certo io" le sue parole), mentre sui social, intanto, si sono scatenati anche i tifosi della Juventus...