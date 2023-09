Gatti e Fagioli allenatori...alla Play con Girelli e Rosucci

Dal campo alla Playstation , per un giorno i giocatori e le calciatrici della Juventus hanno vestito i panni degli allenatori virtuali, sfidandosi. Da una parte Gatti e Rosucci e dall'altra Fagioli e Girelli , hanno composto il loro undici ideale per un'ipotetica sfida a Ultimate Team . Tante battute e anche lamentele, in particolare da parte del difensore bianconero: " Solo 66 di velocità? È sbagliato" .

Juve, sfida alla play: chi ha la formazione migliore?

A turno le due coppie hanno scelto un giocatore su due proposte e le battute non sono mancate. Il centrocampista bianconero, con Girelli, ha dovuto scegliere tra Gatti e Salvai per la difesa e la risposta è stata immediata: "No, lui è troppo scarso". Al contrario il numero 4 bianconero ha scelto Fagioli per la sua squadra: "Ci serve qualcuno che faccia girare il pallone". Quindi, nessun rancore. Molto più secca la scelta tra Locatelli e Rosucci, con l'ex Frosinone molto sicuro: "No, dobbiamo prendere te (rivolgendosi alla sua compagna di team)". La vena ironica di Fagioli è emersa anche nelle ultime due scelte: "Girelli o Vlahovic? Prendiamo tutta la vita lei (86). Lui quanto ha? 83...e allora". Poi su Bremer: "Lo prendiamo per l'attacco. Perché anche come punta? No, solo come punta".

L'Ultimate Team di Gatti-Rosucci: Szczesny, Danilo, Gatti, Sembrant, Cambiaso, Caruso, Rosucci, Fagioli, Bonansea, Beerensteyn, Vlahovic.

L'Ultimate Team di Fagioli-Girelli: Peyraud-Magnin, Gama, Salvai, Bremer, Boattin, Rabiot, Locatelli, Grosso, Weah, Chiesa, Girelli.