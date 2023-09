Shevchenko guarda, Buffon si tuffa: rigore 20 anni dopo Manchester

In una gara di beneficienza in Slovenia, organizzata dallo stesso Shevchenko per continuare a dare supporto al popolo ucraino, Sheva e Super Gigi si sono trovati nuovamente uno contro l'altro dagli undici metri. Come ad Old Trafford l'attaccante ucraino è riuscito a battere Buffon, questa volta tuffatosi nell'angolo giusto, ma con un cucchiaio che ha spiazzato l'ex numero 1 bianconero. Dopo il gol Shevchenko è corso ancora una volta ad esultare, ma no per abbracciare Dida, anzi è andato verso Buffon per scherzare sul rigore appena trasformato.