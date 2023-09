McKennie, 1-0 valido: Juve-Lazio al Var, cosa dice il regolamento

McKennie, palla fuori o dentro? Che dice il regolamento

Per il regolamento del calcio il pallone non è in gioco quando oltrepassa interamente la linea, sia in terra che in aria: non basta che il pallone sia uscito in parte insomma, o quasi del tutto, deve uscire completamente e da quello che si vede, non è così. E l'intervento del Var, con buona pace delle polemiche, non trova un fotogramma che dica chiaramente che la palla è uscita: è questo il caso in cui il Var non può ribaltare la decisione di campo del direttore di gara, in quanto non può ravvisare un chiaro ed evidente errore.