Juventus, che fine ha fatto Pogba? Un fantasma sotto la Mole

Pogba, i guai non finiscono mai

Non solo. Pogba, infatti, venerdì è anche dovuto volare a Parigi per presentarsi in Tribunale e prendere parte a un confronto con quattro dei cinque accusati (assente solo il fratello, Mathias) di estorsione nei suoi confronti. Un impegno che ha logicamente sottratto serenità al francese, per cui la Juventus in questo momento non può probabilmente essere il pensiero dominante. E, infatti, dal suo sempre attivissimo profilo Instagram sabato non è arrivato neanche un messaggio di complimenti ai compagni di squadra per il successo dello Stadium contro la Lazio. Le controanalisi, inizialmente in programma per dopodomani, sono slittate al 5 ottobre, a causa dell’indisponibilità del perito del giocatore (per ora...) bianconero. Intanto, Pogba e la Juventus sono pianeti che non si sono più incrociati.