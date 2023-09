Matri, Fantacalcio da cuore Juve: Rabiot e non solo, la squadra completa

Per un giocatore è difficile dimenticare le gioie del passato, soprattutto se sono ricordi belli: è quello che è successo a Matri nel momento dell'asta del Fantacalcio . L'ex punta della Juventus si è ricoperta di giocatori bianconeri a centrocampo, affidando i bonus a Rabiot ( qui le sue condizioni ), coperto da Fagioli e Miretti, più due ex come Kastanos e Pereyra.

Non una bella scelta puntare su un'unica bandiera in questo gioco, che si basa molto sui gol o assist di più squadre non di un unico blocco. Il richiamo però è stato troppo forte. In difesa invece ha puntato solo su Bremer, mentre in avanti ha cambiato strategia.

Matri e l'asta bianconera al Fantacalcio

"Asta complicata" - queste le parole utilizzate da Matri nelle sue storie su Instagram dopo la composizione della sua "Sons of Anarchy", nome dedicato alla serie tv. Un centrocampo non molto vario, lo sa anche lui, come testimoniano le faccine utilizzate sui social. Però si rifatto nel reparto che conta di più, quello in cui giocava anche lui, l'attacco: questa volta non ha scelto con il cuore, ma con la ragione, affidando il suo reparto allo scorso capocannoniere della Serie A, Osimhen. Ad affiancarlo però è solo Zapata. Anche in questo caso scelte rivedibili. Questa la sua rosa: