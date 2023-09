Locatelli-Juve, voglia rinnovo dopo il no a De Zerbi: il piano di Giuntoli

Il tecnico di Certaldo ha consegnato settimana scorsa all’ex Sassuolo le chiavi della regia azzurra in occasione della sfida delicatissima a San Siro contro l’Ucraina. E Locatelli ha risposto presente, sfoderando una grande prestazione. Gli è mancato solo il gol, con la traversa a negargli una gioia che sarebbe stata il punto esclamativo a una partita da 7 in pagella.

Locatelli e il gol perduto

A proposito di segnature: ogni allenamento Allegri lo catechizza in tal senso, invitandolo a calciare più spesso in porta. Uno con le doti balistiche di Loca, infatti, deve diventare secondo l’allenatore livornese un calciatore da 5-6 gol a campionato. Il numero 5 juventino, invece, è a secco dal 9 gennaio 2022, quando trafisse Rui Patricio nel successo per 4-3 della Juve all’Olimpico contro la Roma. Nell’attesa di rompere il tabù dei gol stanno arrivando gli assist vincenti. Per ulteriori informazioni chiedere a Dusan Vlahovic ben imbeccato sabato scorso allo Stadium in occasione del gol del momentaneo 1-0 contro la Lazio.