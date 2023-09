Alex Sandro infortunato: c’è lesione. Bollettino e comunicato della Juve

L'esterno sinistro aveva abbandonato in anticipo la seduta mattutina di ieri insieme a Rabiot dopo aver subito un colpo. Il brasiliano è stato accompagnato fuori da uno dello staff mentre il centrocampista francese è stato medicato in campo con il ghiaccio spray. Dopo gli accertamenti di oggi, è arrivata la diagnosi: Alex Sandro dovrebbe stare fuori per un mese e mezzo, ma ripeterà gli esami tra due settimane.

Il comunicato della Juventus