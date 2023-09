Allegri, non solo Juve: vince anche in Francia con super Lingotto

Un buon viatico per la gara di oggi a Sassuolo, ma soprattutto la conferma che la Alma Racing, la scuderia di Massimo Allegri, ha degli ottimi cavalli in organico. Giovedì, infatti, il suo “Lingotto” ha vinto la corsa di galoppo ad Amiens (per inciso, la città nobilitata dalla cattedrale gotica più grande di Francia) e ha confermato la crescita di performance che gli aveva già permesso di conquistare altre corse nei mesi scorsi. Il nome del “ tre anni” va pronunciato “alla francese” (Lingottò) in conseguenza della sua origine ed è una dei purosangue emergenti della scuderia di Allegri la cui punta di diamante è “estrosa, una cavalla acquistata alle aste in Irlanda che viene definita “bellissima con un fisico possente”.