Chiesa, gesto alla panchina Juve dopo gol: la dedica è per il compagno

È terminata 4-2 per il Sassuolo la gara del Mapei contro la Juventus. Tra le fila dei bianconeri decisamente protagonista negativo Szczesny, con la papera in occasione del gol del momentaneo 1-0 di Laurienté . Diverse anche le note positive nella squadra di Allegri, tra cui Federico Chiesa : il numero 7 è stato autore del gol del momentaneo 2-2 e di una particolare esultanza.

Chiesa e l'esultanza con Vlahovic

Minuto 78: cross dalla destra di Weah, la difesa neroverde prova ad allontanare, Fagioli di prima serve Chiesa che calcia benissimo e, grazie anche alla deviazione di Erlic, batte Cragno. Festeggiamenti rabbiosi per l'attaccante bianconero, che ha voluto esultare con un compagno in particolare: Dusan Vlahovic. Il serbo, appena sostituito per far posto a Kean, è stato abbracciato con vigore da Chiesa che lo ha indicato, quasi come fosse stato anche lui protagonista del gol. Scatenato il numero 7, che dalla gioia ha anche strattonato Allegri prima di rientrare all'interno del rettangolo verde e riprendere il gioco.