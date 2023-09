Gatti, autorete folle: l'imbarazzante giocata in Sassuolo-Juventus

Gatti, ma che fai? Che errore in Sassuolo-Juve

Nell'ultimo dei sei minuti di recupero follia incredibile di Gatti: Szczesny batte un calcio di punizione quasi dalla bandierina, il difensore, pressato da Matheus Enrique, non si accorge che l'estremo difensore polacco è fuori dai pali e con uno sciagurato retropassaggio la mette nella propria porta. Una serata da incubo per Szczesny e Gatti: la Juve cade a picco, festa grande per il Sassuolo.

Tressoldi, mani in area Sassuolo ma il Var segnala questo fuorigioco...