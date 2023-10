Vlahovic-Milik, obiettivo derby col Torino: il report dell'allenamento Juve

TORINO - Dopo l'assenza forzata nell'ultima trasferta di Bergamo, Dusan Vlahovic e Arek Milik sperano di recuperare la migliore condizione per poter essere a disposizione di Massimiliano Allegri in vista del derby contro il Torino in programma per l'ottava giornata del campionato di Serie A. I due attaccanti bianconeri sono pedine fondamentale per il tecnico toscano che al Gewiss Stadium è dovuto ricorrere alla convocazione del giovane Mancini avendo in lista solamente Kean come prima punta di ruolo, ovviamente con Chiesa a lavorargli intorno. E' dunque fondamentale recupare Vlahovic e Milik che lavorano per poter giocare la stracittadina contro i granata di Juric.