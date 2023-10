Sì, Gatti è un pilastro Juve. E ora il rinnovo del contratto

Galeotto fu quel blitz di Federico Cherubini alla stazione di Porta Nuova quando, nel giro di un’ora, lo soffiò al Torino a cui l’aveva inizialmente promesso il Frosinone. Da quel 30 gennaio del 2022 ne sono successe di cose. E fatalità del destino, Federico Gatti ha scelto proprio la squadra granata per segnare il suo primo gol in Serie A. L’occasione giusta per lasciarsi alle spalle la delusione della goffa autorete contro il Sassuolo di due settimane prima. Un errore che avrebbe lasciato scorie pesanti in molti giocatori. Non in Fede che ha avuto la forza di reagire subito, sfoderando ottime prestazioni contro Atalanta e Torino. Gare nelle quali la Juve ha sempre mantenuto inviolata la propria porta.