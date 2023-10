Festa Juve, le pagelle: Zidane pelle d’oca, Conte si sente, Davids morde

L’ovazione all’ingresso di Alessandro Del Piero ha fatto tremare il Pala Alpitour e chiuso l'ingresso di una parata di stelle capaci di fare ancora sognare i tifosi: la speciale partita per l'evento "Together - a Black&White show " è finita 9-6 per la squadra bianca allenata da Platini. Non potevano mancare le pagelle.