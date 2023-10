Yildiz-Modric, talento e fenomeno: scambio di maglia e messaggi speciali

OSIJEK (Croazia) - Successo importante ( 1-0 ) quello della Turchia giovedì sul campo della Croazia , un successo che ha portato i turchi in testa in solitaria nel Gruppo D nelle qualificazioni ai prossimi Europei. Una serata importante anche per il giovane bianconero Kenan Yildiz .

Il debutto e l'incontro

All'86' il ct Vincenzo Montella manda in campo il giocatore della Juventus al posto di Kerem Akturkoglu: a 20 anni Yildiz fa il debutto in Nazionale diventando, dopo Arda Guler del Real Madrid, il più giovane a debuttare con la prima squadra. Dopo la partita Yildiz ha chiesto il permesso di incontrare la leggenda Luka Modric, il croato ha accettato volentieri e nell'incontro si sono scambiati le maglie. Per Kenan è stato un grande momento incontrare il numero 10 del Real Madrid, un riferimento per la sua personalità dentro e fuori dal campo e per la sua umiltà: "Il calcio lascia momenti magici" ha scritto il giocatore turco su Instagram pubblicando la foto dello scambio delle maglie.