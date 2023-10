Nonge Boende, la mossa ‘mercato’ Juve per le emergenze Fagioli e Pogba

Fare di necessità virtù, sfruttando al meglio il progetto giovani. Questo il messaggio lanciato in casa Juventus da Massimiliano Allegri , nella conferenza stampa pre gara contro il Milan . Il tecnico bianconero davanti ai cronisti ha svelato chi rimpolperà il centrocampo dopo i casi Pogba e Fagioli : sarà Nonge Boende , classe 2005, cresciuto nel settore giovanile bianconero ed esploso tra Primavera e Next Gen.

Alla scoperta di Nonge Boende

Diciotto anni compiuti a maggio, nato in Belgio ma provvisto di doppio passaporto, essendo i suoi genitori originari della Repubblica Democratica del Congo. Inizia a dare i primi calci al pallone schierato da difensore centrale, con gli anni viene però spostato in mediana: da lì non lo smuove più nessuno. Cresce nelle giovanili dell'Anderlecht, viene scoperto successivamente dallo scouting bianconero, che lo aggrega inizialmente all'U17. Ben presto ci si renderà conto, però, del suo enorme potenziale, e così Nonge arriva alla Primavera.

Nella passata stagione, agli ordini di Paolo Montero, 40 apparizioni tra tutte le competizioni con 3 gol e 2 assist nell'U19, anno in cui diventa anche protagonista di un paragone illustre. "Può diventare il nuovo Davids", dichiarerà il tecnico. Un campionato in cui è arrivato anche l'esordio con la Next Gen, prima di arrivare definitivamente nell'U23 di Massimo Brambilla quest'estate. Inizio di stagione positivo, con 6 gare giocate tra Serie C e Coppa Italia. E proprio nella competizione tricolore arriva il primo gol stagionale, nella manita rifilata alla Pro Vercelli. Ora il grande salto in prima squadra, dove dovrà accelerare il processo di crescita, facendo valere le sue qualità fisiche e tecniche...