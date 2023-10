Da Locatelli a Locatelli: Milan-Juve e l'incredibile coincidenza

La sfida tra la Juventus e il Milan a San Siro non è stata sbloccata da un giocatore qualsiasi. Nel secondo tempo dell'equilibrato match tra bianconeri e rossoneri, a realizzare il primo gol è stato infatti Manuel Locatelli . Il centrocampista bianconero ha così trovato la sua prima rete stagionale con un tiro da fuori, entrato in porta anche grazie ad una deviazione.

Locatelli, la coincidenza in Milan-Juve

Si tratta di un ex della sfida, con il classe 1998 che ha infatti esordito in Serie A proprio con i rossoneri, ma non solo. C'è anche una coincidenza clamorosa riguardante il suo rapporto con le sfide tra Milan e Juve: esattamente sette anni fa, il 22 ottobre 2016, Locatelli in maglia rossonera decise la sfida contro la Vecchia Signora proprio con un suo grande gol (il secondo nel campionato italiano). Inoltre, nel primo atto la rete arrivò al 65', solo due minuti più tardi rispetto a quella di oggi. Ad allenare la Juve, anche in quel caso, c'era Massimiliano Allegri.