Tre cose che non sapete su Huijsen e dovete assolutamente sapere

Dean Huijsen è nato ad Amsterdam, ma di fatto non è cresciuto in Olanda, ma in riva al Mediterraneo in Costa del Sol, dove la sua famiglia si è trasferita quando lui aveva cinque anni. E il Costa Unida, la società sportiva dove ha tirato i primi calci ha gli impianti proprio davanti alle spiagge.

Dal Costa Unida è passato al Malaga e quando era lì si sono fatti vivi sia il Barcellona che il Real Madrid con il quale ha fatto ben due provini. Ma la Juventus è stata più veloce e convincente, così Huijsen si è trasferito a Torino con la sua famiglia.

A proposito della famiglia, suo papà Donny Huijsen è stato un calciatore, cresciuto nell'Ajax dei fenomeni Seedorf e Kluivert non è riuscito ad arrivare in prima squadra, nonostante nelle giovanili si fosse conquistato il soprannome di Maradonny per le sue qualità di attaccante (che ha passato al figlio, visto che è un difensore dai piedi buonissimi e con un'eccellente propensione al gol). Donny ha poi giocato nei Go Ahead Eagles e nell'AZ Alkmaar.

Huijsen in camera sua ha una riproduzione di una prima pagina di Tuttosport, dov'è ritratto con Yildiz, dono del suo procuratore.