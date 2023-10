Summit Juve-Chiesa, Tognozzi è ai saluti

TORINO - La contingenza è curiosa ma si ferma, appunto, a questo: un caso. Perché l’anomalia è che l’Inter svolga la propria assemblea dei soci a Palazzo Parigi, affascinante e lussuoso hotel nel centro di Milano, e non che vi si riuniscano i dirigenti della Juventus per le questioni di mercato. Perché da anni, ormai, la location è diventata il luogo scelto dallo staff bianconero come “dependance operativa milanese”. Ed è lì che ieri, nel pomeriggio, Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna hanno incontrato Fali Ramadani per discutere (soprattutto, ma non solo) del rinnovo di contratto di Federico Chiesa. I due responsabili del settore tecnico stanno percorrendo la “road map” dei rinnovi contrattuali: il primo è andato a dama con Federico Gatti, ora tocca agli altri elementi considerati asset importanti per il futuro bianconero, da Locatelli a Vlahovic, da Bremer a Rugani fino, appunto, a Chiesa.