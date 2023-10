Allegri-Del Piero, siparietto sui… capelli: “Non ho questi problemi”

MILANO - Nel post-partita di Juventus-Verona su Sky Sport si è unito anche Alex Del Piero nel commentare il successo dei bianconeri. Sul finire dell'intervista a Massimiliano Allegri si è collegato in remoto Del Piero ed è stato presentato così: "Si è unito a noi anche Del Piero che ha avuto il tempo almeno di pettinarsi" con risposta di Allegri: "Salutatelo, per fortuna non ho questi problemi" con una risata generale.