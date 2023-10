Cambiaso, il giorno dopo: "Fino alla fine come stile di vita"

La Juventus vince ancora: all'Allianz Stadium i bianconeri, dopo una partita convulsa e ricca di episodi, segnano il gol vittoria all'ultimo respiro. Un successo per 1-0 che, tra le altre cose, ha fatto arrivare Massimiliano Allegri in seconda posizione all'interno di una speciale graduatoria della storia della Juve. A segnare il gol decisivo è stato Andrea Cambiaso, che sui social ha festeggiato in modo particolare.