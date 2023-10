Juventus-Verona, CalVARese: Feliciani paga la poca esperienza

Nona presenza in Serie A per Ermanno Feliciani, la quarta in questa stagione. Nella prima partita diretta all’Allianz Stadium, non sbaglia sugli episodi anche grazie al Var. Ma la sua prestazione è contornata da tanti piccoli errori, e per questo non convince. Sul primo gol annullato a Kean Feliciani è ben posizionato. Non c’è bisogno di rivedere il possibile fallo a inizio azione: il fuorigioco dello juventino invalida l’azione e la rete. Corretto anche l’annullamento del 2° gol di Kean. Nell’APP (Attacking Possession Phase) si concretizza un fallo su Faraoni, colpito da Kean al volto con il polso.