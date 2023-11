Buon compleanno Juve, tre cose che non sapete sulle origini

Il primo novembre del 1897 nasceva la Juventus in un'officina meccanica in corso Umberto 42 a Torino. Tre cose che forse non sapete della fondazione... I fondatori erano studenti del liceo massimo D'Azeglio di Torino e avevano dai 15 ai 20 anni. Avevano scoperto il calcio al parco del Valentino, dove gli inglesi che lavoravano a Torino praticavano il football.