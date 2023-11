Fiorentina-Juve a rischio rinvio per il maltempo? Nardella: “Monitoriamo”

Le brutte immagini del maltempo in Toscana hanno fatto suonare l'allarme anche in vista di Fiorentina-Juventus, in programma domenica 5 novembre alle 20.45. A causa delle forti piogge, dovute al ciclone Ciaran, diversi fiumi e torrenti sono usciti dagli argini, come il Bisenzio e il Furba a Carmignano. A Prato, nella frazione di Figline, le strade si sono completamente allagate, con le auto trascinate via dalla corrente. A Pontedera, invece, l'Ospedale si è allagato in seguito al nubifragio. Una situazione critica, con anche delle morti che sono state accertate nelle ultime ore. Il Cdm ha dichiarato lo stato di emergenza e stanziato 5 milioni di euro per le misure di intervento più urgenti.