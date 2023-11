Fiorentina-Juve, gara a rischio. Cuore Vlahovic: il post per i fiorentini

Soltanto oggi si saprà se la sfida di domani tra Fiorentina e Juventus si giocherà. L’alluvione che ha colpito la Toscana, soprattutto la zona di Prato oltre a quella limitrofa al capoluogo toscano - sette morti e due dispersi il bollettino di ieri sera - ha messo in ginocchio la sicurezza della zona per la viabilità andata in tilt a causa dell’esondazione di alcuni fiumi (la Lega ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutte le sfide di questa giornata in ricordo di chi ha perso la vita). Questo il motivo per cui la partita potrebbe essere rinviata in modo da consentire alle forze dell’ordine e non solo di concentrare i propri effettivi per l’emergenza. Dalla protezione civile frasi non improntate all’ottimismo mentre il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ieri spiegava che “la situazione va monitorata passo dopo passo”.

Fiorentina-Juve, la decisione nel pomeriggio Rinviate le partite dei campionati dilettanti che si sarebbero dovute svolgere in Toscana. Le previsioni meteo per oggi e domani non sono delle migliori anche se la parte più violenta delle precipitazioni si sarebbe già concretizzata al netto di fortissime raffiche di vento attese nel week end. La Curva Fiesole ieri ha stilato un comunicato in cui ha chiesto di non disputare la partita per rispetto della tragedia. Si attende dunque entro il primo pomeriggio la decisione del Prefetto su Fiorentina-Juventus che storicamente rappresenta un coefficiente di rischio alto per la rivalità tra le tifoserie e quindi di norma richiede un numero superiore di agenti presenti allo stadio Artemio Fanchi.

Il post di Vlahovic Dunque scenario drammatico per questa sfida alla luce di ciò che è successo nelle ultime 48 ore. Le immagini di strade diventate fiumi con primi piani invasi dall’acqua in numerosi centri della regione Toscana ha colpito tutti. Tra questi anche Dusan Vlahovic, bomber della Juventus cresciuto nella Fiorentina a cui è legato da un affetto profondo. In questi casi le rivalità calcistiche non hanno diritto di cittadinanza e così ieri il bomber bianconero ha voluto postare sul proprio profilo instagram una eloquente immagine del disastro provocato dall’alluvione accompagnato da un cuore e due mani giunte in preghiera. Se domani dovrà scendere in campo contro la sua ex società come detto si saprà soltanto in giornata: la squadra è previsto che raggiunga Firenze in aereo con un volo previsto nel primo pomeriggio. Dusan dovrebbe essere schierato titolare ora che il mal di schiena ha messo giudizio per cui ha la possibilità di dare continuità alle sue presenze e quindi ritrovare una condizione fisica che non è ancora al top per via dello stop: la sua muscolatura massiccia richiede inevitabilmente più tempo rispetto per esempio a un brevilineo.

