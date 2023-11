Miretti: "Primo gol Juve? Finalmente, ora tanti altri! Ringrazio Marchisio"

FIRENZE - Il primo gol in Serie A non si scorda mai, figurarsi se è anche il primo con la maglia della Juventus e che vale una vittoria pesantissima sulla Fiorentina: Fabio Miretti festeggia il primo timbro in bianconero e al termine della gara analizza il successo del Franchi. Il centrocampista classe 2003 commenta così ai microfoni di Dazn il suo primo gol in campionato: "Lo aspettavo da tanto tempo, sono contento. L'ho cercato per tanto tempo e finalemnte è arrivato, ma l'importante è aver portato a casa i tre punti". Una rete che lo stesso Allegri aveva previsto in conferenza stampa prima del match, aggiungendo che un gol avrebbe cambiato tanto per il giovane: "Spero che ora ne arriveranno altri, cercavo questo gol, ma cerco anche continuità. Spero che nel futuro ne arrivino altri".