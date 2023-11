Razzismo contro Vlahovic: interviene il giudice?

Non è stata una serata facile per Dusan Vlahovic al Franchi di Firenze. Partito in panchina, subentrato al posto di Kean a poco più di venti minuti dalla fine, il bomber non ha brillato. E in più si è beccato insulti e fischi dal suo ex pubblico che certo non lo ama. Anche insulti razzisti, purtroppo. Circolano diversi video, infatti, nei quali si colgono cori razzisti rivolti a Vlahovic.