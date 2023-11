Ripani, l'idolo è una bandiera Juve: "Vorrei fare il suo percorso"

"La Juve non è soltanto la squadra del mio cuore. È il mio cuore". Abbiamo preso in prestito questa frase di Giampiero Boniperti per spostare l'attenzione su Diego Ripani . Il centrocampista della Primavera si è guadagnato, passo dopo passo, la stima all'interno dell'ambiente tanto da essere uno dei leader della formazione allenata da Montero. In qualche partita ha anche indossato la fascia di capitano, come nell'ultima vittoria sul campo della Roma : "Sono cresciuto tifando Juventus e ho sempre indossato questa maglia, sono cresciuto sin da piccolo con i colori bianconeri addosso". Così ha raccontato le sue emozioni in una live sul canale Twitch del club.

Ripani, il piccolo Verratti che ha stregato la Juve

In stagione ha già fatto intravedere le sue ottime doti balistiche, soprattutto sui calci piazzati, visto che in questo fondamentale sono arrivati due gol: il primo col Cagliari e l'altro contro il Genoa. "Mi alleno spesso. Ogni fine allenamento metto delle sagome e provo i calci di punizione" il centrocampista ha svelato così il suo 'segreto'. In mezzo è stato chiamato anche nell'Italia U19, giusto per confermare il suo ottimo avvio. L'ottima visione di gioco, la semplicità nel palleggio e le caratterstiche hanno attirato da subito su di lui l'appellativo di 'piccolo Verratti'. Storia simile e tante analogie, visto anche il ruolo, ma con una scelta differente al momento di lasciare i biancazzurri.

Se il primo ha optato per il Psg, dopo l'ottima stagione in B agli ordini di Zeman, l'altro non ha esitato nel dire sì ai bianconeri. La Juve ha deciso, dopo l'ottimo lavoro del suo scouting, di portarlo a Torino ancora 15enne per farlo crescere nel proprio settore giovanile. A tal proposito lo stesso Ripani ha detto di Verratti: "È un giocatore molto forte, diverso da me, ma mi piace molto". E sugli idoli ne ha uno in particolare: "Marchisio. Mi piacerebbe tanto fare il suo percorso. Poi ho seguito molto anche Iniesta e Pirlo". Dagli idoli agli stimoli: "Le maglie appese a Vinovo ricordano che è difficile ma non è impossibile. Non sono poche e sono uno stimolo per fare quello che han fatto loro".