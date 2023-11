Mark Lenders, la Juve sorprende sul mercato: ufficiale il nuovo bomber

Mark Lenders torna alla Juventus. A comunicarlo, con un singolare comunicato ufficiale, è stato il club bianconero che ha svelato i dettagli di una iniziativa legata al mondo degli Anime: "Alzi la mano chi non sa chi sia Kojiro Hyuga, altrimenti conosciuto come Mark Lenders. Un nome noto non soltanto agli appassionati di manga giapponesi, ma diventato negli anni una vera e propria icona trasversale, fra calcio e cartoni animati. Il giocatore è infatti uno dei protagonisti indiscussi di 'Captain Tsubasa', anime, in Italia conosciuto come 'Holly e Benji', che ha esordito per la prima volta nel nostro paese nell’estate del 1986, a sua volta ispirato a uno dei manga sportivi più popolari di sempre, firmato da Yoichi Takahashi".