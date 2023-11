L'operazione Dragusin e la Consob: perché la Juve ritiene di aver operato bene

La Consob e la Juventus dialogano. Non è proprio una chiacchierata fra amici, ma per lo meno provano a capirsi. Fa parte di questo dialogo anche il lungo comunicato di ieri, pagine di difficoltosa digeribilità per i non adepti, ma che si possono condensare in due fondamentali concetti. Il primo è che tutti i rilievi effettuati dalla Consob sull’ultimo bilancio, quello che dovrà essere approvato all’Assemblea dei soci del 23 novembre, si riferiscono agli esercizi passati, quelli già oggetto di indagini e di rimostranze da parte della Consob. Dovendo essere citati nella relazione 2022-23, i bilanci del passato innescano in modo automatico gli stessi rilievi. Niente di nuovo, insomma, si parla sempre delle stesse cose e non di nuove violazioni.