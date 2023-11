Locatelli: "Felice della fascia, ho sognato tanto la maglia della Juve"

TORINO - A pochi minuti dall'inizio della sfida tra Juventus e Cagliari ai microfoni si è voluto presentare Manuel Locatelli, che oggi indosserà per la prima volta la fascia da capitano. Il centrocampista bianconero, che ha recentemente rinnovato fino al 2028 con la Vecchia Signora, ha dichiarato: "È chiaro che sarà una partita speciale per me, un'emozione perchè ho sognato tanto questa maglia e oggi indossare la fascia è un qualcosa che mi rende veramente felice. Ma noi siamo forti quando siamo squadra e siamo tutti insieme, quindi io sono solo a disposizione di tutti gli altri e questo sarà l'equilibrio che dovremo avere in questa partita".