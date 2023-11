Lichtsteiner: "Allegri top player Juve, fa gruppo e porta vittorie a casa"

Le parole di Stephan Lichtsteiner

L'ex calciatore dei bianconeri si è poi soffermato su Allegri: "Allegri top player di questa Juve? Ovviamente, sa fare gruppo e sa portare la vittoria a casa. Rimane un allenatore di grande livello. Similitudini tra la mia prima Juve e questa? È molto bello vedere i giovani qui in Italia, non siamo abituati a vederli giocare qui. Senza le coppe è un vantaggio".

Anche Khedira allo Stadium

Oltre a Lichtsteiner, c'è anche Sami Khedira all'Allianz Stadium per assistere alla partita tra Guventus e Cagliari. I due grandi ex bianconeri hanno salutato Landucci e Danilo e hanno ricevuto una bella accoglienza da parte dei tifosi juventini, con tanti cori e applausi per due protagonisti degli anni d’oro della Juve.