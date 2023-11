Juve-Cagliari, Nicolussi Caviglia si è scaldato con i titolari: il motivo

TORINO - Juventus in campo contro il Cagliari nel secondo match del sabato della giornata di campionato: nel suo 3-5-2, in mediana, Massimiliano Allegri schiera McKennie, Locatelli (oggi capitano), e Miretti. Ma tra i titolari in campo per il riscaldamento c'è anche Nicolussi Caviglia. Come è possibile?