Bremer, i retroscena dell'exploit Juve: i modelli, l'NBA e il ruolo di Danilo

Terzo tempo con stacco imperioso, mezzo metro sopra Zappa: sembra il movimento cestistico per una schiacciata, invece è il gol di Bremer al Cagliari, il primo della stagione bianconera del brasiliano, che pure è uno specialista nel sapersi sganciare per colpire in attacco. Un gioiello che arriva da lontano ed è frutto di un lavoro perfezionato negli anni che non è solo prettamente calcistico. Lassù al terzo piano Bremer ha ricordato uno dei suoi idoli del mondo del basket: Michael Jordan.