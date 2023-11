Juve, le maglie della prossima stagione: strisce larghe e gusto vintage

Come si vestirà la Juventus nella prossima stagione? Sta per arrivare il momento cui le maglie della prossima stagione andranno in produzione e sui siti specializzati in "leak" spuntano già le prime ipotesi. "La maglia bianconera" è sempre uno dei più attendibili e ha già pubblicato qualche ipotesi. La prima maglia dovrebbe cambiare molto rispetto agli ultimi anni e tornare alle strisce larghe. Anzi larghissime, solo cinque: 3 bianche e 2 nere. Potrebbe ricordare molto la maglia della stagione 2018-19, anche se ci sono dei dettagli che potrebbero essere diversi, come i fianchi scuri con qualche inserto grigio. Il retro dovrebbe essere prevalentemente bianco.