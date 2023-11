Juve, chi è il giocatore più simpatico della tua storia? La Top 10

"Quando sai ridere, sai dribblare la vita", diceva George Best, uno che si intendeva sia di dribbling che di vita e conosceva il valore di una risata, prima, dopo e durante una partita, perché il calcio non è solo tensione agonistica e ricerca spasmodica del successo. Anzi, spesso capita che quelli che il successo lo raggiungono davvero sono quelli che sanno ridere più degli altri e certe tensioni sanno scioglierle nell’ironia che, come spiegava Platini, è "un cacciavite che ti consente di smontare i problemi pezzo per pezzo, facendoli sembrare più piccoli".