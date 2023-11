Quagliarella dice addio al calcio: "Costretto a smettere"

Fabio Quagliarella ha annunciato il suo ritiro. L'ex attaccante, a quarant'anni, ha spiegato ai microfoni di Sky Sport: "Sono costretto a smettere di giocare. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter tornare in campo. Ora avrò tutto il tempo per capire quale strada intraprendere".