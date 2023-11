Juve, infortuni e Mondiali in Qatar: quanto è "costata" la passata stagione

Esiste una correlazione tra il considerevole numero di infortuni (con annessi costi) e il numero di giocatori impegnati in Qatar : chiaramente, non tutti sono "figli" dei Mondiali , ma la terza edizione dell'Howden Men’s European Football Injury Index non lascia spazio a dubbo. Tra le varie pieghe dello studio emerge che la Juve ha pagato cari (letteralmente) i 71 infortuni con cui ha dovuto fari i conti a margine della kermesse internazionale vinta dall' Argentina di Messi : i problemi fisici eraditati sono costati 19,34 milioni di euro .

Quanti infortuni dopo Qatar 2022: lo studio

Il Mondiale in inverno è stato seguito da quasi quattromila infortuni nella stagione 2022/2023 tra i cinque principali campionati europei. Lo studio dell'Howden Men’s European Football Injury Index ha evidenziato un aumento generale della gravità degli infortuni per i giocatori dei cinque principali campionati europei, che hanno trascorso in media otto giorni in più in infermeria a causa di infortuni nei mesi successivi al torneo in Medio Oriente.